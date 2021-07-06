При этом 31 837 жителей получили оба компонента вакцины «Спутник V».

Во Владимире к 6 июля от коронавируса привились 42 795 человек, из которых 31 837 получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в семи медучреждениях.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.Всего за время массовой вакцинации от ковида в больницы областного центра поступило 50355 тысяч доз противовирусного препарата. По информации на 5 июля, в очереди на прививку стоит 2828 жителей Владимира.В областной столице по-прежнему открыты прививочные пункты в кафе «ZZZED», на «Рынке на Студёной» и в гипермаркете «Глобус».