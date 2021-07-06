Капремонт дороги на улице Дзержинского завершается досрочно. Об этом сообщают городские власти. Автолюбителям ремонтные работы на пересечении Дзержинского и Октябрьского проспекта уже

Капремонт дороги на улице Дзержинского завершается досрочно. Об этом сообщают городские власти. Автолюбителям ремонтные работы на пересечении Дзержинского и Октябрьского проспекта уже порядком надоели. В соцсетях горожане высказывали свое недовольство по поводу, как они посчитали, затянувшегося ремонта. Впрочем, изначально по условиям контратка работы должны были завершиться до 10 августа. Видимо, терпение автолюбителей лопнуло раньше и