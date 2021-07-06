В регионе в реестр проблемных домов включено 8 многоэтажек.

Власти Владимирской области рассчитывают восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Как рассказал Владимир Сипягин, поддержку в решении вопросов оказывает прокуратура.«В регионе в реестр проблемных домов включено 8 многоэтажек. Мы строго следим за соблюдением плана-графика необходимых действий. Восстановление нарушенных прав находится на контроле надзорных ведомств», - пояснил глава регионе в соцсетях.В середине прошлого месяца создан региональный Фонд защиты прав граждан. Пока за счёт федеральных денег планируется достроить два объекта - на улице Музейной во Владимире и в Покрове на улице Пролетарской.Ещё два проблемных дома расположены в областном центре на улице Верезинская.«Дом № 17 планируется к вводу в эксплуатацию в августе 2021 года. Строительство завершается в рамках банкротства застройщика ООО «Вертикаль». Строительные работы выполнены, водопровод и канализация готовы, завершается монтаж электрических сетей, а также установка лифтов и котельной, будет выполнена отделка. Благоустройство готово не менее чем на 70%», - подчеркнул Владимир Владимирович.Новостройку на Верезинской, 31 исключат из реестра проблемных, ибо договоров долевого участия в возведении объекта нет.В микрорайоне Юрьевец, на улице Всесвятская-17 работы ведутся в рамках банкротства компании ООО «Импэкс». Проложены водопровод и канализация, завершён монтаж отопления, закуплены материалы для проведения отделочных работ мест общего пользования. На этой неделе строители должны приступить к обустройству входных групп и придомовой территории.«Соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию вызывает сомнения. В адрес конкурсного управляющего направлено письмо о рисках. Стремимся восстановить дольщиков в их правах до конца 2021 года», - пояснил губернатор ситуацию в Юрьевце.Что касается дома №1Б на Школьном проезде, то восстановление прав граждан осуществляется в рамках реализации ООО «ВТУС» масштабных инвестиционных проектов.В Белом доме пояснили, что со многими дольщиками заключены договоры на строительство жилых помещений в доме на улице Всесвятской, 3. Четыре человека предпочли заключить договоры на выплату денежных средств, один - договор купли-продажи. Планируемый срок решения вопросов – четвёртый квартал 2023 года.Продолжаются попытки узаконить .«Планируем решить проблему путём принятия правового акта об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия. Уже завершена работа по оформлению утверждаемой части проекта. Документы направлены в Минкульт, где его рассмотрят на заседании методического совета. Делаем всё от нас зависящее, чтобы до конца 2021 года восстановить нарушенные права владимирцев», - заверил глава региона.Сообщается, что ООО СК «Транш» может не успеть завершить в срок строительство На объекте ведутся работы по кладке наружных стен четвёртого этажа, но чиновников обнадёживает, что застройщик работает за счёт собственных средств. Ввести дом в эксплуатацию планируется в ноябре.