Пересдача намечена на сентябрь.

Во Владимирской области вновь попробуют свои силы 6 сентября. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.«В целом математику сдавали 12396 выпускников образовательных учреждений региона. По итогам госэкзамена 4171 подростков области получили пятёрки и четвёрки. Самое высокое качество подготовки показали ребята из Судогодского района, Владимира и Коврова», - пояснили в Белом доме.Напомним, что сдать работу требуется для перевода в 10 класс, получения аттестата, а также для приёма в колледжи и техникумы.Ранее мы сообщали, что в одной из школ Владимира двойки сразу 26 учащихся из трёх классов.