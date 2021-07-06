Среди них - 610 детей.

За первое полугодие бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь получили 7112 жителей Владимирской области, среди них - 610 детей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.В регионе высокие технологии применяются в работе 17 больниц.«Выполняются сложные операции на сосудах сердца, восстановительные операции на позвоночнике, эндопротезирование суставов и выхаживание новорождённых. Необходимую терапию получают владимирцы с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Владимирские специалисты успешно работают в области челюстно-лицевой и детской хирургии», - пояснили в департаменте здравоохранения.Наибольший объём выполнен в ОКБ, Областном клиническом онкодиспансере, горбольнице №4 во Владимире и Первом клиническом медицинском центре Коврова.