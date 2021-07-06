Из-за эпидситуации продлены ограничения для общепита и торговли. Губернатор Сипягин внес очередные изменения в “коронавирусный” Указ. До особого распоряжения главы региона Владимира

Из-за эпидситуации продлены ограничения для общепита и торговли. Губернатор Сипягин внес очередные изменения в “коронавирусный” Указ. До особого распоряжения главы региона Владимира Сипягина запрещено нахождение детей и подростков младше 16-ти лет в торговых центрах, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей. Ранее эти ограничения действовали до 4 июля 2021 года. Теперь ограничения сделали