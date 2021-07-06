На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 июля лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 июля лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.69 - во Владимире24 - в Гусь-Хрустальном районе21 - в Муромском районе16 - в Ковровском районе9 - в Петушинском районе9 - в Александровском районе12 - в Вязниковском районе10 - в Юрьев-Польском районе8 - в Собинском районе8 - в Гороховецком районе7 - в Кольчугинском районе7 - в Суздальском районе7 - в Киржачском районе4 - в Судогодском районе6 - в Камешковском районе6 - в Меленковском районе3 - в Селивановском районе3 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 37 557 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).