На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 июля лабораторно
подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 июля лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
69 - во Владимире
24 - в Гусь-Хрустальном районе
21 - в Муромском районе
16 - в Ковровском районе
9 - в Петушинском районе
9 - в Александровском районе
12 - в Вязниковском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Собинском районе
8 - в Гороховецком районе
7 - в Кольчугинском районе
7 - в Суздальском районе
7 - в Киржачском районе
4 - в Судогодском районе
6 - в Камешковском районе
6 - в Меленковском районе
3 - в Селивановском районе
3 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 37 557 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).