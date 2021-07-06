В воскресенье, 4 июля, на 170-м километре трассы М-7 Волга столкнулись два большегруза.

В воскресенье, 4 июля, на 170-м километре трассы М-7 "Волга" столкнулись два большегруза.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в девятом часу вечера 48-летний водитель автомобиля МАН TGS в составе полуприцепа "Fluid" "догнал" движущийся впереди в прямом направлении "Мерседес Бенц Актрос" в составе полуприцепа "Шмитц" под управлением водителя 1970 года рождения.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля МАН TGS. С травмами головы, сотрясением мозга и ушибами он отправлен на амбулаторное лечение.