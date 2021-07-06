В июне 2021 года Россельхознадзор выявил факты недостоверного декларирования зерна сельскохозяйственным предприятием в Муромском районе. Выяснилось, что в прошлом году организация

В июне 2021 года Россельхознадзор выявил факты недостоверного декларирования зерна сельскохозяйственным предприятием в Муромском районе. Выяснилось, что в прошлом году организация зарегистрировала три декларации на 4,3 тыс. тонн пшеницы, ячменя и овса на кормовые цели. При этом, декларирование было составлено с применением методов, не включённых в Перечень стандартов технического регламента. Россельхознадзор завершил действие деклараций предприятия,