Для восстановления насаждений уже определены участки общей площадью 1122 гектара.

Во Владимирской области ради строительства платной федеральной трассы М-12 вырубят 1300 га леса. Об этом сообщили наши коллеги изВозведение автомагистрали потребует уничтожения 0,08% зелёных насаждений Владимирской области. Общая площадь лесов составляет 1,6 млн гектаров.Денежной компенсации за лесосеку регион Древесина останется в собственности компании «Росавтодор». Вырученные от реализации природного богатства средства пойдут на лесовосстановление и возведение автомагистрали.Для восстановления насаждений уже определены участки общей площадью 1122 гектара. Опять же – высадка производится по результатам торгов, на которых определяется подрядчик. Далее компания-победитель в соответствии с проектом приступает к озеленению территории.Напомним, что трассу «Москва - Казань» проложат по территории Петушинского, Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального, Селивановского и Муромского районов, а также во Владимире.Подготовительные работы ведутся с января 2021 года. , освобождается створ будущей дороги.