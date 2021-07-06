Во владимирском Белом доме прошло совещание по поводу восстановления прав обманутых дольщиков.

Во владимирском Белом доме прошло совещание по поводу восстановления прав обманутых дольщиков. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана в режиме видеоконференцсвязи. Наш регион представлял также прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.Во Владимирской области в единый реестр проблемных объектов включено 8 многоквартирных жилых домов. Подавляющее большинство объектов – во Владимире: дома №№17 и 31 по ул. Верезинская (оба строит ООО «Вертикаль»); ул. Музейная, д.13 (застройщик ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания»); мкр. Коммунар, ул. Центральная, д.19 (застройщик ООО «Система»); мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д.1-б (застройщик ООО «РостСтройИнвест»); мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, д.17 (застройщик ООО «Импэкс»); ул. Мира, «Вишня-парк» (застройщик ООО СК «Транш»); а также в Покрове Петушинского района – ул. Пролетарская (застройщик ООО «Виста»). В настоящее время 380 семей ждет заселения в свои квартиры.17 июня 2021 года создан региональный Фонд защиты прав граждан. Пока Фондом планируются к реализации два объекта – на улице Музейной во Владимире и на улице Пролетарской в Покрове.Областные власти планируют восстановить права всех обманутых дольщиков во Владимирской области до конца 2023 года.Фото: