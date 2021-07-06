Материальный ущерб, нанесённый охотником, оценили в 80 тысяч рублей.
В Судогодском районе осудят браконьера, который застрелил лосиху.
Находясь в лесу и не имея специального разрешения на отстрел диких копытных животных, мужчина из нарезного карабина умышленно застрелил самку лося.
«Злоумышленник снял шкуру и приготовился разделывать тушу, но в это время на место прибыли сотрудники госохотинспекции», - рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.
Материальный ущерб, нанесённый охотником, оценили в 80 тысяч рублей. Подозреваемый признал свою вину.
Прокуратурой района предъявлен гражданский иск на сумму 320 тысяч рублей. Заместителем прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной охоте.
Материалы направлены в суд. Уголовное дело рассмотрит мировой судья участка № 1 по Судогде и Судогодскому району.