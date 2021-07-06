Выяснилось, что одна из судей Собинского суда, где должно было рассматриваться это резонансное дело, является родственницей обвиняемого. Потерпевшая сторона попросила перенести слушание в другой суд, в какой именно - пока еще не решено.

Выяснилось, что одна из судей Собинского суда, где должно было рассматриваться это резонансное дело, является родственницей обвиняемого. Потерпевшая сторона попросила перенести слушание в другой суд, в какой именно - пока еще не решено.Напомним, Отец со своим 15-летним сыном приехал на частный пруд в Собинском районе для незаконной ловли рыбы. Еще ранее рыбак поставил сеть, и ночью вернулся, чтобы тайно забрать улов. В этом пруду, как выяснило следствие, владельцы разводили рыбу и оказывали услуги по платной рыбалке.Подозревая возможность хищения, хозяин пруда прятался в кустах с охотничьим ружьем. Выстрелив в воздух, он хотел спугнуть похитителя. Незадачливый рыбак побежал, преследуя его, мужчина еще раз выстрелил и попал в подростка, прятавшегося с велосипедами.15-летнему молодому человеку дробью причинены многочисленные огнестрельные ранения, от которых он в больнице скончался.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.Фото