Команда молодежки ОНФ продолжает помогать пожилым людям и людям с ограничениями здоровья. На этот раз они навестили владимирский специальный дом для ветеранов.

Команда молодежки ОНФ продолжает помогать пожилым людям и людям с ограничениями здоровья. На этот раз они навестили владимирский специальный дом для ветеранов.Волонтерская работа началась еще во время пандемии, когда пожилые люди из-за возрастного ограничения даже не могли выйти за лекарствами. Сначала добровольцы "молодежки" ходили в аптеку, в магазин и оплачивали коммунальные услуги. А теперь помогают и с ремонтом, с уборкой дома. Пожилые люди признаются: ребята уже стали для них родными внуками. Эльзе Александровне из дома для ветеранов трудно наклоняться и выполнять работу по дому. А поэтому помощь от волонтеров ОНФ - бесценная.Эльза Елфакова:- Помогают очень хорошо, я довольна. Приходили несколько раз, уже знакомы мы. Все делали - ковры выбивали, окошки мыли и полы. И большое им спасибо, что нас не оставляют, не забывают.