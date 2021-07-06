06.07.2021

2021-07-06 12:40:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (24(9770) от 06 июля 2021 года).

ГОСТЬ ГЛАВКА — КОСМОНАВТ МИХАИЛ КОРНИЕНКО

В биографиях часто пишут: прошёл все ступени службы от рядового милиционера до — и далее название высокого поста. В случае с Героем Российской Федерации Михаилом КОРНИЕНКО строчка такого резюме будет неожиданной, а пост — выше не бывает: прошёл путь от рядового милиционера до лётчика-космонавта. Читайте на странице 2.



УДАЧА ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ, ПОБЕДА — СИЛЬНЕЙШИХ! «ДИНАМО» — ВПЕРЁД!

На песчаных кортах Центра пляжных видов спорта «Динамо» состоялся московский этап чемпионата России по пляжному волейболу. В соревнованиях приняли участие 23 женские и 37 мужских команд, представляющих разные регионы Российской Федерации. Читайте на странице 2.



НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ КАК АКСИОМА

Утверждение о том, что собака на службе полиции — незаменимый помощник, воспринимается практически как аксиома. Так же думает и начальник кинологической службы УВД по САО майор полиции Павел БАЗАНОВ. Продолжение на странице 3.



КАЖДОМУ ДОМУ — ВЕРНОГО ДРУГА

Члены Общественного совета при УВД по ТиНАО и Общественного совета при УВД по ЦАО организовали совместную благотворительную акцию, приуроченную ко Дню кинолога. Муниципальному приюту г. Москвы для безнадзорных собак в ЮЗАО был передан корм, необходимый четвероногим, лишившимся хозяев, для сытой и здоровой жизни. Читайте на странице 3.



ЛЁГКИЙ ЗАРАБОТОК — СОМНИТЕЛЬНАЯ ПРИМАНКА!

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО полковник полиции Владислав СТЕПАНОВ рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о борьбе со сбытчиками наркотического зелья и нарастающей угрозе вовлечения в наркобизнес несовершеннолетних. Читайте на странице 4.



АЛМАЗ И ЕГО ГРАНИ

Звонок не работал, и в дверь квартиры пришлось стучать. Вначале деликатно, это сделала инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ломоносовский лейтенант полиции Софья Чикалёва. Читайте на странице 5.



НЕ ПОВОД ОСЛАБИТЬ РАБОТУ

Летний период отпусков не снизил активность Общественного совета при УВД по ВАО. На повестке дня стоит много актуальных забот, которые невозможно отложить «на потом». Об этом рассказал председатель общественной организации Антон ПЕТРОВ. Читайте на странице 5.



НА СВОБОДЕ, НО ПОД НАДЗОРОМ

Инспектор по административному надзору старший лейтенант полиции Юлия САЛЬНИКОВА трудится в Отделе МВД России по Головинскому району с октября 2003 года. Службу начинала в ППСП, нынешнюю должность занимает с декабря 2017. Читайте на странице 6.



ДОЛГИЙ СЛЕД ОТ КРЫМСКИХ БЕРЕГОВ

Мой сегодняшний материал прежде всего интересен не тем, что сыщики поделятся раскрытием очередного леденящего душу преступления, хотя и это в нём тоже присутствует. Подробности читайте на странице 7.



«ВОЙНА I МИР» МАЙОРА БЕЛЯЕВОЙ

Газета «Петровка, 38» уже сообщала о блестящем успехе сыщиков УВД по СЗАО, которым удалось раскрыть крупное финансовое преступление — как написано в обвинительном заключении, «кражу чужого имущества, совершённого группой лиц по предварительному сговору с банковского счёта». Читайте на странице 8.



В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

В Комнате истории УВД по ЮВАО шестнадцать сотрудников молодого поколения полицейских приняли присягу перед лицом своих товарищей. Читайте на странице 8.



С ЧЕСТЬЮ НЕСТИ ОТРЯДА ИМЯ

Юнармейский отряд «Патриот» имени пограничника лейтенанта Виктора Филатова возглавляет ветеран Управления внутренних дел Центрального административного округа столицы старшина милиции Борис СОРОКИН. Читайте на странице 9.



«БАЛЛАДА» О ГРУЗОВИКАХ

В настоящее время примерно половина граждан каждой развитой страны ежедневно становится участниками дорожного движения, и все заинтересованы в нормальном и безопасном функционировании в этой сфере. Читайте на странице 9.



КАК ВОРОВАЛИ АЛМАЗЫ

В Дорогомиловском районном суде вынесен приговор членам преступной группы, которая довольно нагло занималась кражей алмазов у крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса» — 95% всех добытых алмазов в России как раз алросовские. Несмотря на особо тщательно организованную систему охраны, группировке удалось завладеть не менее чем 1027 высококачественными алмазами. Читайте на странице 11.



«ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ ИЗ ВСЕГО ЧИСЛА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПЯТНАЮЩИХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, СОВЕРШЕНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИНА»

Высказывание великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, мерцающее отражение сегодняшнего дня, как нельзя лучше находит отражение в подборке криминальных происшествий и инцидентов за последние недели. Подробности читайте на странице 11.



ОРЛЫ ИЗ «ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»

Во второй половине XVI века в русском языке появилось словосочетание «Золотая орда», которым наши предки обозначали огромное государство, раскинувшееся на территории Средней Азии, современного Казахстана, Сибири и Восточной Европы. Читайте на странице 12.



«ВСЁ ОТДАВШИЙ РОССИИ»

Евгению Климовичу за свою жизнь довелось дважды оказаться на посту московского градоначальника. Читайте на странице 13.



«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

«Я взял со стола золотой крест с бриллиантами на муаровой ленточке и показал Дедушкину: — Это очень старый орден. Вот здесь, на обратной стороне написано…» Подробности читайте на странице 14.



ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ — БЕЗОПАСНЫЙ ВЫБОР

При одном лишь упоминании слова «гормоны» некоторых людей охватывает страх: рак, лишний вес, тромбозы, инфаркт, бесплодие, «нарушенный гормональный фон». Да мало ли ещё о каких «грехах» комбинированных оральных контрацептивов (КОК) они успели прочесть на страницах популярных журналов! Читайте на странице 15.



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