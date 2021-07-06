Для сравнения, из Ивановской области за семь дней вывезли 123 кубометра пиломатериалов.

За неделю из Владимирской области вывезли 789 кубометров древесины. Владимирский лес везут за границу – в Эстонию, Чехию, Латвию, Литву, Венгрию и США.Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, ещё 28 689 хвойных деревьев экспортированы в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Литву, Сербию и Украину.В Китай с 25 июня по 1 июля уехало 37 кубических метров фанеры из берёзы. Узбекистан получил две тысячи коробок из гофрокартона. В Казахстан и Грузию поставили более 8 тонн древесной муки и крупки.Для сравнения, Ивановская область за семь дней экспортировала 123 кубометра пиломатериалов.