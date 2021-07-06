Сотрудники полиции проводят системную работу по пресечению каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции...

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проводят системную работу по пресечению каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.«За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ.Всего с начала 2021 года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел»,– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на пресечение фактов подделки медицинских документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией, а также привлечение правонарушителей к ответственности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве