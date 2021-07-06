Фигурант был задержали при попытке реализации похищенного.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В конце апреля текущего года в дежурную часть полиции обратился 43-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащих ему четырех автомобильных колес в сборе и четырех литых дисков.Сумма причиненного собственнику ущерба составила 20 тысяч рублей.Сотрудникам полиции потерпевший сообщил, что имущество хранилось на складе, навесной замок которого сорван.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Фигуранта задержали при попытке сбыта похищенного.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что проник на склад ночью и впоследствии некоторое время хранил похищенное на балконе своей квартиры.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.