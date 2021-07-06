В суде рассмотрено дело 62-летнего жителя Вязниковского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В суде рассмотрено дело 62-летнего жителя Вязниковского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.По информации Следственного управления СК РФ по Владимирской области, в январе этого года обвиняемый сильно разозлился на свою 53-летнюю подругу за то, что она употребляла без него алкоголь. Мужчина начал избивать женщину, которая находилась из-за своего заболевания в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивления.Было нанесено не менее четырех ударов кулаком по голове и лицу, а также не менее 11 ударов по туловищу и верхним конечностям. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств преступления суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.Фото: pexels.com