Его приговорили к 8 годам колонии.

В Вязниковском районе 62-летнего мужчину приговорили к восьми годам колонии за убийство 53-летней знакомой.В январе 2021 года мужчина поссорился с подругой из-за спиртного. Дескать, женщина выпивала без него, что очень раздосадовало собутыльника. Тогда выпивоха решил проучить её и нанёс четыре удара кулаком по лицу и 11 по туловищу.«Женщина была больна и пребывала в беспомощном состоянии, поэтому не смогла оказать сопротивление. В результате избиения она скончалась», - пояснили в пресс-службе Владимирского следственного комитета.Душегуб признал свою вину и раскаялся в содеянном.