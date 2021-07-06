Депздрав проводит опрос среди населения.

Департамент здравоохранения проводит три опроса среди жителей Владимирской области.Среди тем:- работа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру 112;- отношение к вакцинации от COVID-19;- удовлетворённость информацией, публикуемой на сайте депздрава.Для голосования на главной ведомства размещён баннер «Мой выбор, мое будущее». Необходимо кликнуть по кнопке «участвовать». Ниже на странице появится форма опроса. Предварительно необходимо авторизоваться на госуслугах.Опрос завершится 31 июля.