Глава 33-го региона подчеркнул, что поддержка позволит подтянуть социальную сферу и перезапустить экономику Донбасса.

Александр Авдеев, глава ДНР Денис Пушилин и мэр подшефного для 33-го региона Докучаевска Александр Качанов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в своём аккаунте написал врио губернатора.«То, как нужна здесь наша помощь, очень чётко понимаешь на месте. Часто слышна стрельба из гаубиц. Огонь ведётся по соседним микрорайонам и пригородам Донецка. Вместе с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко побывали в местном музее Победы и на мемориале, где почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны», - рассказал в соцсетях врио губернатора.Глава 33-го региона подчеркнул, что поддержка позволит подтянуть социальную сферу и перезапустить экономику Донбасса.«Докучаевск из подшефного города может стать хорошим партнёром», - резюмировал он.