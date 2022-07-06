При этом в регионе на треть упала выручка заведений общепита.

Цены в магазинах Владимирской области за год выросли почти на 20%. При этом в регионе на треть упала выручка заведений общепита. Об этом сообщает Владимирстат.В мае оборот кафе и ресторанов составил 937,6 млн рублей. За полгода - 4,5 млрд. Показатель составил на 33% ниже прошлогодних цифр.В мае розничная торговля также показала снижение - на 11,6%. В сравнении с 2021-ым за первые пять месяцев текущего года падение доходов сетевиков составило почти 5%.При этом на 76% выросли объёмы ввода жилья в эксплуатацию, а количество грузоперевозок увеличилось на 72%.Индекс промышленного производства в январе-мае достиг 107,2%. Индекс потребительских цен вырос на 19,4%.