Проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы.

Суздаль получит почти 90 млн рублей на создание 855 парковочных мест. Стоянки построят к 1000-летию города-музея.Проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы. Разработкой ПСД занимались костромские проектировщики.Ожидается, что стоянки появятся в районе улиц Транспортной, Васильевской, на въезде со стороны Владимира и со стороны Кидекши.Парковки оборудуют павильонами с центральным постом, туалетами, информационными щитами, вендинг-аппаратами, освещением и камерами видеонаблюдения.Заездные карманы с паркоматами появятся на улицах: Пушкарской, Ленина, Виноградова, Шаховского, Крупской, Пожарского, Парижской Коммуны, а также на Торговой и Красной площадях.