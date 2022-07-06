По данным специалистов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» на начало июля свыше 85 тысяч клиентов-физических лиц зарегистрировались в Личном кабинете на сайте или в мобильном ..

По данным специалистов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» на начало июля свыше 85 тысяч клиентов-физических лиц зарегистрировались в Личном кабинете на сайте или в мобильном приложении энергокомпании. Это на 22 тысячи больше чем в начале года, то есть показатель вырос практически в 4 раза.Пользователи сервиса Личный кабинет могут оперативно узнать начисления за отопление, электричество и горячую воду, оформить получение электронной квитанции, задать интересующие вопросы, а также передать показания приборов учета.В число самых востребованных возможностей сервиса вошли передача показаний индивидуальных приборов учета и оплата коммунальных услуг. Так, в 5,5 раз увеличилось число пользователей, предпочитающих оплачивать квитанции без комиссии непосредственно из Личного кабинета АО «ЭнергосбыТ Плюс».Обращаем внимание, что Личный кабинет позволяет подключить неограниченное количество лицевых счетов для обслуживания, что очень удобно для клиентов, у которых есть пожилые родственники или в собственности находится несколько объектов недвижимости.Зарегистрироваться в веб-версии Личного кабинета можно по . Сервис также доступен с любого мобильного устройства. Скачать мобильную версию можно по ссылкам: , , набрав название приложения «ЭнергосбыТ+».