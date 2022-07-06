Фестиваль «Золотой Витязь по Золотому кольцу» в самом разгаре. На третий день ценителей искусства ждало много событий: презентация книги «Ожившее солнце» Александра Орлова, пленэр

Фестиваль «Золотой Витязь по Золотому кольцу» в самом разгаре. На третий день ценителей искусства ждало много событий: презентация книги «Ожившее солнце» Александра Орлова, пленэр педагогов-художников и многое другое. Не обошлось в этот день и без дефиле. На мульти-жанровой постановке «Забытые песни княгини» зрители увидели авторские костюмы. Театрализованное представление сопровождали хороводы. Режиссер-постановщик сценического действия — художник