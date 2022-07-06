Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Во Владимирской области ожидается гроза с дождём и градом. Об этом предупреждает ГУ МЧС.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением вечером на западе и северо-западе региона ожидается гроза с дождём, местами с градом. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.Ухудшение погоды грозит возникновением ЧС, связанных с нарушениями в работе системы ЖКХ, ростом числа ДТП и повреждением сельскохозяйственных культур.Водителям рекомендовано не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукреплёнными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 или 112.