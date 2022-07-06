Виктор Янукович считает, что информационная политика нынешней власти на Украине изжила себя.
Виктор Янукович считает, что информационная политика нынешней власти на Украине изжила себя.
По мнению бывшего президента Украины Виктора Януковича, в настоящий момент жителям страны необходимо адекватно оценить происходящее и при этом проявить уважение к различным мнениям. Граждане должны сами решить, чего они хотят – воевать до последнего украинца или сохранить оставшееся, заявил политик в новом обращении, которое появилось на странице его пресс-секретаря Юрия Кирасира
в Facebook*.
Янукович выразил уверенность в неопытности и авантюрности действующей украинской власти, которой, по словам бывшего президента, нельзя безоговорочно доверять. Нынешняя информационная политика Киева не просто изжила себя, а нанесла огромный вред Украине, сказал Виктор Федрович.
"Они (украинцы – Прим. ред.) должны потребовать правды", – считает политик.
Сейчас важно, чтобы у каждого украинца была возможность высказаться и поделиться конструктивными предложениям. Именно так страна сможет сохранить свое будущее, отметил Виктор Янукович, который был президентом с 2010 по 2014 годы и бежал в Россию во время насильственного государственного переворота на Украине.
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