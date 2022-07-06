Ленинский районный суд города Владимира приговорил костромских поставщиков 97 недоброкачественных и незарегистрированных аппаратов ИВЛ во Владимирскую область к 5,5 и 5 годам и 1 месяцу

Ленинский районный суд города Владимира приговорил костромских поставщиков 97 недоброкачественных и незарегистрированных аппаратов ИВЛ во Владимирскую область к 5,5 и 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. «Установлено, что подсудимые в апреле 2020 осуществили сбыт 7 коммерческим организациям Владимирской области 97 недоброкачественных и незарегистрированных наркозно-дыхательных аппаратов «ФАЗА-5НР» на общую сумму более 10 млн руб», –