При сдаче покрышек предприниматели получат “охранную грамоту” от претензий контролирующих органов. Напомним, что 8 июня открылся централизованный пункт приема отработанных покрышек

При сдаче покрышек предприниматели получат “охранную грамоту” от претензий контролирующих органов. Напомним, что 8 июня открылся централизованный пункт приема отработанных покрышек по адресу: ул. Добросельская, д. 230. Покрышки принимают на утилизацию бесплатно и увозят из города на производственные площади завода в Подмосковье, где их перерабатывают. В пункт приема уже доставлено более 100 кубометров старых покрышек.