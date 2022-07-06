МТС сообщает о модернизации сети на трассе М7 «Волга» к началу летнего туристического сезона. На въезде во Владимир со стороны Москвы оператор увеличил скорость мобильного интернета, что ..

МТС сообщает о модернизации сети на трассе М7 «Волга» к началу летнего туристического сезона. На въезде во Владимир со стороны Москвы оператор увеличил скорость мобильного интернета, что позволило большему количеству путешественников пользоваться навигаторами и всеми туристическими сервисами на высокой скорости.Трасса М7 протяженностью более 1300 километров связывает Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу. Эта автомагистраль также ведет к двум городам «Золотого кольца» - Боголюбову и Суздалю. По трассе М7 на въезде во Владимир в районе примыкания к трассе улицы Верхняя Дуброва МТС установила дополнительное телеком-оборудование, чтобы прокачать сеть для выросшей нагрузки.«По итогам аналитики Big Data МТС Владимирская область в 2022 году вышла на второе место по туристическому потоку в России. В горячий туристический сезон обычно происходит удвоение нагрузки на сеть. По нашей статистике трафик на въезде во Владимир по трассе М7 вырос еще до начала туристического сезона, поэтому мы увеличили емкость сети и «разогнали» скорость мобильного интернета до 40 Мбит/с. Это не просто усиление сети МТС, но и вклад в развитие туристической инфраструктуры региона. Наша сеть к росту турпотока уже готова», - отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.Помимо транзитного турпотока, модернизированное оборудование на западном входе трассы М7 в город обслуживает большой район вдоль улицы Верхняя Дуброва на 10 тысяч жителей и туристические объекты, например, экоотель с большим парком «Русская деревня».Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет по трассе М7 на выезде из Владимира в направлении Боголюбова и Церкви Покрова на Нерли, увеличила скорости на привокзальной площади Владимира, в городе Муром, Ковров и других точках притяжения туристов. На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98 процентам населения.