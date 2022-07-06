На федеральной автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах наполовину закончили замену дорожного полотна. Всего в этом году планируется отремонтировать 35

На федеральной автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах наполовину закончили замену дорожного полотна. Всего в этом году планируется отремонтировать 35 километров трасс. Дорога обновится на участках от деревни Веригино до поселка Красное Эхо, а также на обходе Гусь-Хрустального. К 5 июля работы выполнены на 50% от всего объема, сообщают в Упрдоре. Напомним,