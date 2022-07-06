Но сначала у мужчины арестовали квартиру и счета.

С жителя Владимирской области взыскали 200 тысяч рублей за гибель лося в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.Перед этим в Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором уроженец посёлка Мелехово насмерть сбил дикое животное. Суд обязал автомобилиста возместить ущерб. Однако виновник аварии не торопился платить за свои грехи.Судебный пристав тоже оказался не лыком шит. Сотрудник ведомства арестовал счета должника и квартиру площадью 59 квадратных метров.В кратчайшие сроки мужчина оплатил нужную сумму и заплатил 7% исполнительского сбора. Дело прекращено.