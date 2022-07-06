Следком инициировал доследственную проверку по факту утопления 79-летнего мужчины и 60-летней женщины в пруду села Поелово Юрьев-Польского района 5 июля. Следователями выясняются все

Следком инициировал доследственную проверку по факту утопления 79-летнего мужчины и 60-летней женщины в пруду села Поелово Юрьев-Польского района 5 июля. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по предварительным данным следствия погибшие на момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения. По информации «Юрьев-Польских известий», погибший мужчина бросился спасать утопающую женщину. Им обоим так и не удалось выплыть