Рост мощных современных городов – одно из главных преимуществ России, заявил на молодежном форуме Территория смыслов мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, чем больше концентрация города, тем выше эффективность и качество жизни в нем.

Рост мощных современных городов – одно из главных преимуществ России, заявил на молодежном форуме "Территория смыслов" мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, чем больше концентрация города, тем выше эффективность и качество жизни в нем."Смысл городов — это человек. Самое главное в нынешней, современной истории и ситуации, самый главный капитал — человеческий капитал. Не машины, не заводы, не нефть, не газ — человек", – сказал мэр.Собянин призвал не опасаться концентрации населения в крупных городах. Все дело в правильном управлении мегаполисом, сказал он."Сегодня успех городов — это в значительной степени успех нашей страны", – добавил градоначальник.Собянин указал на важность качественного предоставления услуг в мегаполисах. Жителям Москвы доступны современные центры госуслуг "Мои документы", а на портале mos.ru услуги можно получить в электронном виде. Еще один цифровой проект – "Московская электронная школа" – позволил улучшить подготовку учащихся, заявил мэр.Также градоначальник обратил внимание на транспортные проекты Москвы. Большая кольцевая линия, Московский скоростной диаметр – это одни из самых масштабных проектов такого рода в мире.Собянин рассказал, что постепенно Москва будет переходить на электрический транспорт. В течение пяти-шести лет по городу будут ходить в основном только электробусы.Также столица будет стимулировать развитие электромобилей, строить новые зарядные станции. Он не исключил, что в городе откроется производство такого транспорта.Москва продолжит развиваться и будет становиться все более комфортным мегаполисом, уверен Собянин. По его словам, такой город привлекает инвестиции, за счет чего создаются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет.В 2022 году Организация Объединенных Наций (ООН) Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни (здравоохранение, образование, культура, досуг, безопасность, технологии) и развитию социальной, жилищной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры.