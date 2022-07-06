Общий материальный ущерб от деяний подростка составил более 20 тысяч рублей.

Житель Гусь-Хрустального ограбил четыре магазина, салон связи, родственника и случайную прохожую. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В феврале текущего года 20-летний обвиняемый совершил четыре хищения из супермаркетов и магазинов. Продавцы пытались самостоятельно задержать злоумышленника, но ему удавалось скрыться. Преступник воровал спиртное и сигареты. Однако вскоре молодой человек был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.В ходе следствия выяснилось, что он обокрал своего родственника. Гаджет молодой человек похитил под предлогом «позвонить». Еще один мобильный телефон он украл из салона сотовой связи.«Закрыв лицо медицинской маской, фигурант попросил показать ему несколько моделей телефонов. Однако покупать смартфон он не планировал. Попросив продавца подобрать аксессуары, преступник схватил с прилавка аппарат и выбежал из торгового зала», - описали преступление в УМВД.В конце своей гангстерской карьеры гусевчанин напал на местную жительницу, из рук которой пытался выхватить дамскую сумку. Однако женщина оказала сопротивление.Общий материальный ущерб от деяний подростка составил более 20 тысяч рублей.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.