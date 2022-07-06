Деньги он получил на покупку запчастей для ремонта авто.
В Муроме автомеханик присвоил 118 тысяч рублей, полученных на покупку запчастей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
По версии следствия, 33-летний мужчина взят на работу на испытательный срок. Ремонт очередного автомобиля, к обслуживанию которого приступил сотрудник, требовал приобретения дорогостоящих деталей. Предприниматель перевёл фигуранту нужную сумму, после чего механик больше не появлялся в автосервисе.
Осознав, что его обманули 59-летний бизнесмен написал заявление в полицию. Злоумышленника задержали. Он признался в совершении преступления. Средства он потратил на личные нужды.
Расследование дела продолжается.