Как уточнили в департаменте спорта, в регионе созданы уже 13 мест для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В селе Панфилово Муромского района построили новую площадку ГТО. На объекте установлены силовые и уличные тренажёры, гимнастические скамьи, турники и брусья.«В 2022 году также возводятся спортплощадки в посёлке Зимёнки и Селивановском районе. До конца июля начнутся работы по строительству физкультурно-оздоровительного центра в посёлке Первомайском», – добавил директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.Как уточнили в департаменте спорта, в регионе созданы уже 13 мест для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО).