Жители Москвы утонули на водоеме в селе Поелово Юрьев-Польского района вечером 5 июля. Информацию подтвердили в МЧС России по Владимирской области. По информации «Юрьев-Польских известий»,

Жители Москвы утонули на водоеме в селе Поелово Юрьев-Польского района вечером 5 июля. Информацию подтвердили в МЧС России по Владимирской области. По информации «Юрьев-Польских известий», погибший мужчина бросился спасать утопающую женщину. Им обоим так и не удалось выплыть из воды. В региональном МЧС подробностей происшествия не раскрыли, но подтвердили, что на водоеме действительно погибли двое