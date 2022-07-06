По данным СУ СК, мужчине было 79 лет, а женщине - 60.

Во Владимирской области проводится проверка по факту в водоёме на территории села Поелово. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.Мужчина пытался спасти тонувшую в пруду женщину, но в итоге на дно ушли оба. Трагедия произошла 5 июля.По данным СУ СК, мужчине было 79 лет, а женщине - 60. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.Напомним, что в текущем году во Владимирской области зафиксировано уже шесть случаев гибели людей на воде. Трое из них - дети. При этом факту гибели 9-летнего мальчика в Собинском районе