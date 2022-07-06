Подать заявление можно очно, на госуслугах или через портал Образование33.рф. Справки по телефону: 32-64-91.

Во Владимире продолжается приём заявлений на поступление в первый класс. Об этом сообщили в горадминистрации.Ожидается, что с начала нового учебного года в 48 образовательных учреждений города придут более 4000 первоклассников. Сейчас подано уже 3496 заявлений. С 6 июля стартовал прием документов от родителей, которые желают определить ребёнка в школу не в своём районе. Приём первоклассников завершится в сентябре.Подать заявление можно очно, на госуслугах или через портал . Справки по телефону: 32-64-91.