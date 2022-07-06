Он погиб во время СВО на Украине.

Владимирский горсовет присвоил школе №9 имя генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего на Украине. Ходатайства направляли коллектив школы, командование в/ч № 54164, управление образования. Депутаты поддержали инициативу на внеочередном заседании.Роман Владимирович был выпускником учреждения. Уроженец Владимира окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. В 1990 году направлен на службу в ВДВ. Прошёл путь от командира взвода до командира дивизии и заместителя командующего общевойсковой армией в Забайкалье.Участник боевых действий в Сирии. Награждён орденами и медалями. Погиб в начале июня на территории Украины. Офицеру присвоено звание Героя России.В честь Кутузова в родной школе откроют мемориальный класс.