По версии следствия, в конце октября прошлого года обвиняемый получил 110 тысяч рублей за признание трёх мигрантов носителями русского языка для последующего предоставления им гражданства РФ.

Во Владимире утверждено обвинительное заключение по делу о взятках, в которых подозревают начальника регионального УВМ(управление по вопросам миграции) УМВД.По версии следствия, в конце октября прошлого года обвиняемый получил 110 тысяч рублей за признание трёх мигрантов носителями русского языка для последующего предоставления им гражданства РФ. При передаче денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.В прокуратуре добавили, что ранее он внёс заведомо ложные сведения в аналогичные документы, на основании которых в апреле 2022 года иностранка незаконно получила российский паспорт. В результате на офицера завели два уголовных дела.Вину в совершении преступления мужчина признал. Сейчас он арестован.Как пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.Материалы рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.