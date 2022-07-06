По версии следствия, в конце октября прошлого года обвиняемый получил 110 тысяч рублей за признание трёх мигрантов носителями русского языка для последующего предоставления им гражданства РФ.
Во Владимире утверждено обвинительное заключение по делу о взятках, в которых подозревают начальника регионального УВМ(управление по вопросам миграции) УМВД.
По версии следствия, в конце октября прошлого года обвиняемый получил 110 тысяч рублей за признание трёх мигрантов носителями русского языка для последующего предоставления им гражданства РФ. При передаче денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.
В прокуратуре добавили, что ранее он внёс заведомо ложные сведения в аналогичные документы, на основании которых в апреле 2022 года иностранка незаконно получила российский паспорт. В результате на офицера завели два уголовных дела.
Вину в совершении преступления мужчина признал. Сейчас он арестован.
Как пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
Материалы рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.