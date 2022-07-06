Их привезли во владимирские больницы в самый разгар пандемии коронавируса.

Ленинский районный суд Владимира признал виновными поставщиков 97 просроченных аппаратов ИВЛ. Их привезли во владимирские больницы в самый разгар пандемии коронавируса.Как рассказали в прокуратуре, в апреле 2020 года семь НКО закупили у двух компаний 97 единиц медоборудования на сумму более 10 млн рублей. Аппараты доставили в инфекционное отделение горбольницы №6. При этом для работы изделий под названием «ФАЗА‑5» был необходим анестетик «Фторотан», который не используется более 15 лет.Согласно материалам уголовного дела, «Фаза-5НР», сбытые подсудимыми, изготовлены в период 1998 – 2002 годы, более 20 лет они находились на хранении, срок действия регистрационного удостоверения на них истек в 2008 году.Кроме того, руководители ООО «НПФ «Костромская медтехника» и ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» заключили договор купли-продажи московской фирме 800 таких же аппаратов на сумму 56 млн рублей, 290 аппаратов на сумму более 20 млн рублей названной фирме были проданы.Когда афера вскрылась, на злоумышленников завели уголовное дело. Вину подсудимые не признали.В результате мужчина получил 5,5 лет тюрьмы и штраф 2 млн рублей, а его сообщница 5 лет и один месяц колонии со штрафом в миллион рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.