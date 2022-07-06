Авторами рисунков стали активисты движения «Молодежка ОНФ».

Активисты движения «Молодежка ОНФ» нанесли граффити на заборе Городской больницы №2 во Владимире. Тематика рисунков - сезонные сюжеты – сияющее солнце, рыбы необычной окраски, дети на прогулке, мороженое, цветы и радуга.«Рядом с ограждением расположено детское туберкулезное отделение стационара, в котором лечатся юные пациенты. Порой им не хватает тепла, семейного уюта. А летние рисунки создают хорошее настроение» – поблагодарила ребят заместитель главврача Ирина Павлова.Авторами изображений стали 12 подростков.«С ГБ № 2 мы работаем давно. Во время пандемии коронавируса мы помогали врачам в регистратуре, заполняли медкарты, принимали звонки. Теперь мы вновь откликнулись на просьбу медиков и восстановили старые выцветшие рисунки», – подчеркнули участница команды Алена БойковаНа работу с плитами ушло шесть дней и восемь банок краски.