31 лесной пожар произошел во Владимирской области с начала этого года. Общая площадь составила 15 гектаров. Это в три раза меньше по сравнению с прошлым годом, сообщили на пресс-конференции

31 лесной пожар произошел во Владимирской области с начала этого года. Общая площадь составила 15 гектаров. Это в три раза меньше по сравнению с прошлым годом, сообщили на пресс-конференции тревожного ведомства и областных властей 6 июля. Алексей Кузнецов, зам. директора департамента лесного хозяйства области «В сравнении с прошлым годом на сегодняшнюю дату было 41 возгорание