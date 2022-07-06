В 2022 году с момента первого случая присасывания членистоногого к человеку в больницы обратилось 1300 владимирцев.

Во Владимирской области за неделю от укусов клещей пострадало 108 жителей, среди которых был 21 ребёнок. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.В 2022 году с момента первого случая присасывания членистоногого к человеку в больницы обратилось 1300 владимирцев (327 детей). Заражений вирусным энцефалитом не выявлено.Напомним, что извлечённого переносчика необходимо доставить в лабораторию для проведения анализов. Во Владимире она расположена на Токарева-5. График работы: понедельник-четверг с 9 до 11 часов и с 14 до 15 часов, в пятницу с 9 до 11 часов.