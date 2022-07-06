Изъято шесть единиц оружия и 192 патрона.

Во Владимирской области за незаконное хранение огнестрельного оружия завели 16 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на Росгвардию.Подразделения лицензионно-разрешительной работы и их коллеги из силовых ведомств продолжают проведение проверок. На 1 июля состоялось свыше 20 тысяч контрольных мероприятий, выявлено 810 нарушений.«Аннулировано 117 разрешительных документов, изъято 1294 единицы гражданского оружия, 5338 штук боеприпасов», - уточнили в Белом доме.Росгвардейцы выявили 16 фактов, указывающих на наличие признаков состава преступлений, возбуждено 16 дел. Из незаконного оборота изъято шесть единиц оружия и 192 патрона.Напомним, что за хранение незарегистрированных стволов можно загреметь в тюрьму.