С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152315 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 июля выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Собинском, Александровском, Судогодском, Суздальском, Камешковском районах и в ЗАТО Радужный, а также 2 - в Гусь-Хрустальном районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152315 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41413 заболевших во Владимире, 17957 - в Ковровском районе и 16818 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.