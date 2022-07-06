Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался по поводу виновников пандемии COVID-19. По его словам, власти США боятся, что мир узнает правду.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем высказался по поводу виновников пандемии COVID-19. По его словам, власти США боятся, что мир узнает правду.Председатель ГД прокомментировал заявление главы комиссии журнала Lancet Джеффри Сакса, согласно которому коронавирус создан в американской биологической лаборатории.Сакс отметил, что почти убежден, что вирус вышел из биолаборатории США. "Было два года интенсивного изучения. Это грубая ошибка биотехнологий, а не естественное распространение", – подчеркнул он.Володин обратил внимание на молчание властей США. В Белом доме боятся, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии, считает спикер."Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность", – написал политик.Он призвал США остановить и рассекретить военные биологические разработки. Всем пострадавшим от пандемии государствам Соединенные Штаты должны компенсировать убытки, добавил Володин.Напомним, что в Госдуме продолжается расследование деятельности биолабораторий на Украине. В состав комиссии входят 28 человек: 14 депутатов и столько же сенаторов.